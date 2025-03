Digitouch, utile 2024 scende a 1,7 milioni. Dividendo migliorato a 0,03 euro

DigiTouch

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata in Cloud Marketing e Digital Transformation, ha chiuso ilconpari a 40 milioni di euro, in calo del 9% rispetto ai 44,1 milioni di euro registrati nel 2023. Il Margine Operativo Lordo, al netto delle partite straordinarie pari a circa 215 migliaia, si attesta a 7,57 milioni di euro, in aumento del 4%. L'EBITDA margin passa dal 16,5% del 2023 al 18,9% del 2024. L'si attesta a 1,66 milioni di euro, in diminuzione rispetto al dato del 2023 pari a 1,99 milioni di euro per effetto delle maggiori imposte correnti.Il Consiglio di Amministrazione di Digitouch propone di destinare l'utile di esercizio di 1.660.843 euro a riserva rivalutazione partecipazioni e a distribuzione di undi 0,030 euro ad azione (+20% sul 2023) per complessivi 416.901 euro attingendo dalla riserva straordinaria. Lo stacco della cedola è previsto il 23 giugno, record date 24 giugno e pagamento 25 giugno."Siamo molto soddisfatti dei risultati raggiunti dal nostro Gruppo in termini di profittabilità, nonché della crescita della componente technology che, sempre più, sta rivelando il suo grande potenziale di sviluppo - ha commentatodella Digitouch - Il nostro ottimismo per il futuro è alimentato anche da un mercato in forte espansione, dalle opportunità offerte dall'intelligenza artificiale e dagli incentivi europei che stimolano ulteriormente l'innovazione e la crescita del settore tecnologico".