Emak, utile 2024 scende a 6,5 milioni con più oneri finanziari. Dividendo di 0,025 euro

Emak

(Teleborsa) -, azienda quotata su Euronext STAR Milan e attiva nei settori dell'outdoor power equipment, delle pompe e del water jetting, ha realizzatoconsolidati pari a 601,9 milioni di euro nel, rispetto a 566,3 milioni dello scorso esercizio, in aumento del 6,3%. Tale incremento deriva dall'effetto positivo della variazione dell'area di consolidamento per il 3,3%, da una crescita organica delle vendite per il 3,5% e dall'effetto negativo dei cambi di traduzione per lo 0,5%.L'ha raggiunto il valore di 62,2 milioni di euro (10,3% dei ricavi), rispetto a 67,9 milioni (12% dei ricavi) del 2023. L'Ebitda ha beneficiato della variazione dell'area di consolidamento per 3,7 milioni. L'consolidato è pari 6,5 milioni di euro, rispetto a 19,9 milioni nel 2023. Il dato, depurato dall'effetto della svalutazione dell'avviamento, risulterebbe pari a 10,9 milioni. Il risultato dell'anno ha risentito dei maggiori oneri finanziari, dovuti all'incremento dei tassi di interesse di mercato e al maggiore livello dell'indebitamento lordo, e una gestione cambi negativa, rispetto ad un valore positivo dell'anno precedente."Il- ha commentato l'- Da un lato abbiamo incrementato il fatturato, con performance in alcuni casi anche migliori del mercato. Dall'altro il contesto esterno sfavorevole e il verificarsi simultaneo di una serie di eventi negativi hanno messo sotto pressione la marginalità del Gruppo. Rimaniamo focalizzati sull'esecuzione delle iniziative previste nel piano strategico in grado di portare ad un miglioramento dei risultati già nell'esercizio in corso".Lapassiva si attesta a 210 milioni di euro, rispetto a 191,5 milioni al 31 dicembre 2023.Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti, convocata per il prossimo 29 aprile 2025, la distribuzione di unpari a 0,025 euro per azione (cedola n. 27) al lordo delle eventuali ritenute di legge. Il dividendo, se approvato, andrà in pagamento il 4 giugno 2025, con data stacco 2 giugno, e record date 3 giugno. L'importo complessivo proposto rappresenta un pay out di circa il 38% dell'utile netto rettificato della riduzione del valore di un avviamento.