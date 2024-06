Italmobiliare, famiglia Pesenti cede l'1,2% del capitale tramite ABB

UniCredit

(Teleborsa) -ha annunciato l'avvio delordinarie detenute in Italmobiliare, holding di partecipazioni quotata su Euronext STAR Milan e il cui controllo fa capo alla famiglia Pesenti, che rappresentano circa l'sociale. Il collocamento sarà effettuato presso alcuni investitori istituzionali attraverso un processo di accelerated bookbuilding (ABB). Il bookbuilding inizierà contestualmente.Il collocamento si inserisce nell'ambito del continuo impegno della famiglia Pesenti, giunta alla quarta generazione, nei confronti del progetto Italmobiliare. In particolare, l'operazione consente alla famiglia diIn caso di completamento del collocamento, Cemital, che alla data del presente comunicato detiene circa il 48,9% del capitale sociale della società,e continuerà a controllare la società.è stata incaricata da Cemital di agire come sole bookrunner in relazione al collocamento.La società non riceverà alcundal collocamento.