Generali, alla lista Mediobanca 10 consiglieri, 3 a Caltagirone. Fuori Assogestioni

(Teleborsa) -, mentre Assogestioni non ha ottenuto nemmeno un consigliere. È quanto emerge dall'assemblea in corso a Trieste, che conferma quindi il presidente Andrea Sironi e il CEO Philippe Donnet per un altro triennio al vertice della compagnia assicurativa.I soci di Generali hanno votatoin assemblea a favore. Dieci consiglieri verranno quindi assegnati alla sua lista e tre a quella di Caltagirone, a cui è andato il 36,8% del capitale presente a favore. Per Assogestioni solo il 3,67% dei voti a favore, sotto la soglia del quorum del 5%. Gli astenuti sono stati il 7,068%. Il capitale complessivamente presente alla votazione era il 68,77% del capitale sociale.Poco prima era arrivata l'. Era presente il 68,572% del capitale al momento della votazione e ha votato a favore l'89,909% del capitale presente, mentre lo O,34% ha votato contro e il 10,056% del capitale si è astenuto.In apertura di lavori c'erano state sorprese nellaè presente all'assemblea di Generali con una quota complessiva del 6,7 per cento. Il presidente Sironi leggendo la presenza a libro soci delle partecipazioni superiori al 3% ha precisato che la quota di Unicredit è del 6,5% a cui si aggiunge, per tramite di una controllata, un ulteriore 0,19 per cento. Mediobanca è presente con il 13,04%, Del Vecchio con Delfin al 9,93%, Caltagirone al 6,82% e Benetton con Schema Delta al 4,33 per cento., e considerato che si tratta di una storia di quasi duecento anni, ne siamo davvero immensamente orgogliosi", ha detto Donnet durante i lavori."Gli importanti risultati ottenuti negli ultimi nove anni mi convincono del fatto che, per cui il nostro lavoro non è terminato e ci sono ulteriori importanti traguardi da raggiungere insieme e sono convinto che "Lifetime Partner 27: Driving Excellence" sia la migliore strategia possibile per riuscire a farlo", ha aggiunto.