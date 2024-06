Leonardo debole su stop a trattative con KNDS. Si allontana potenziale catalyst

Leonardo

(Teleborsa) -per il titolo, big italiano della difesa, dopo che ieri sera ha annunciato che sono stateper definire una configurazione comune per il programma Main Battle Tank dell'esercito italiano e per sviluppare una più ampia collaborazione industriale.Oggi Repubblica scrive che ildi Leonardo potrebbe essere la società tedesca, attiva in Italia da decenni con una società autonoma e responsabile di parte sia del Leopard 2 sia del futuro modello europeo.Gli analisti dievidenziano che Leonardo ha annunciato l'interruzione delle negoziazioni, ma ha comunque confermato l'impegno nel fornire all'Esercito Italiano una soluzione, anche attraverso la cooperazione con altri partner internazionali. Vengono fatti i nomi di Rheinmetall e"Come conseguenza, i tempi per un'eventuale alleanza/joint venture si allungano,di cui il CEO Cingolani ha parlato spesso nei mesi scorsi (ovvero la necessità di collaborazioni a livello europeo per definire piattaforme comuni)", si legge nella nota del broker.registra unarispetto alla vigilia e. Operativamente ci si attende un'estensione all'ingiù della curva con area di supporto vista a 23,02 e successiva a quota 22,78. Resistenza a 23,42.