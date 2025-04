ALA, Equita incrementa target price e conferma Buy

Equita

(Teleborsa) -ha incrementato aper azione (+15%) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella logistica integrata e nella distribuzione di prodotti e componentistica per l'industria aeronautica e aerospaziale, confermando la".Dalla call è emerso che ilconsta progredendo meglio del previsto (previsto che andrà a regime nel 2026, ovvero raggiungerà revenue di 50 milioni di euro da circa 24 milioni del 2024; EBITDA margin superiore all'attesa iniziale del 7%, avendo già raggiunto il 10% circa nel 2024, potendo aumentare fino al 12% quando sarà a regime, soprattutto grazie a maggiori efficienze sul costo del personale).È stata anche segnalata un'espansione del business in: avendo già preso qualche ordine in Corea del sud, il management sta accelerando le attività di marketing per sviluppare in business in queste aree geografiche.Sul fronte dei: confermati colloqui con la neonata JV, ma senza fornire indicazioni essendo ancora in una fase embrionale; alla luce del rapporto pluriennale con Leonardo, gli analisti ritengono ci siano buone probabilità che ALA possa essere un fornitore per un contratto di dimensioni potenziali significative; segnalata anche un'altra gara per un contratto di Service Provider definito "small", ma in UK, dove la società è ancora poco presente.