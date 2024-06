SACBO e BIS: assegnate 6 Borse di Studio

(Teleborsa) - Nella sede deglisi è svolta la cerimonia dimesse a disposizione dae dalla controllata(BGY International Services) in collaborazione con Intercultura, riservate a studenti delle scuole medie superiori.tra quanti hanno partecipato al programma di Alternanza Scuola Lavoro (PCTO, percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento) all’aeroporto di Bergamo, avranno, quando concluderanno la loro esperienza di approfondimento della lingua inglese e conoscenza della cultura irlandese recandosi in vita al quartier generale della compagnia aerea Ryanair.Alla cerimonia hanno partecipatodirettore generale di SACBO,per la direzione risorse umane di SACBO e la referente di Intercultura per Bergamo e provincia,Il, ha espresso l’augurio che i giovani studenti facciano tesoro dell’esperienza che si apprestano a vivere e destinata ade la propensione ai rapporti internazionali, ribadendo l’apprezzamento per lache rappresenta un valore aggiunto alle attività attraverso cui gli studenti nel corso dell’anno scolastico hanno la possibilità di partecipare alla vita lavorativa dell’aeroporto.Destinatari delle borse di studio SACBO sono: Anna Bizzarri (Liceo Linguistico Giovanni Falcone, Bergamo), Giulia Piccoli (Istituto Ettore Majorana, Seriate), Giorgia Spina (Istituto Giulio Natta, Bergamo). Le tre borse di studio BIS sono state assegnate a tre studenti del Liceo don Lorenzo Milani di Romano di Lombardia: Martina Banzola, Alberto Esposito e Giada Pagani.Nel corso della cerimonia un gruppo di cinque studenti dell’Istituto Guglielmo Marconi di Dalmine ha illustrato il progetto vincitore dell’Hackathon #ideas for future sviluppato per l’area mobilità di SACBO.