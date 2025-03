CONSOB, modifiche a Regolamento Emittenti su rendicontazione societaria di sostenibilità

(Teleborsa) - Laha adottato lein materia di rendicontazione societaria di sostenibilità.Le modifiche riguardano: l'introduzione di un nuovo articolo 89-quinquies, al fine di disciplinare le modalità e i termini del controllo della CONSOB sulle rendicontazioni di sostenibilità comprese nel suo perimetro di vigilanza, in quanto pubblicate da emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine, in attuazione della delega regolamentare contenuta nell'articolo 118bis del TUF; l'integrazione dell'articolo 81-ter, comma 1, del RE, al fine di chiarire che l'attestazione dellan. 3, aggiunto all'Allegato 3C-ter del Regolamento Emittenti (in attuazione della delega regolamentare contenuta nel nuovo comma 5-ter dell'articolo 154-bis TUF).