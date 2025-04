Milan Bergamo Airport avrà il suo gemello digitale

TXT

(Teleborsa) -, sviluppato tra SACBO, le aziendee-tech e Sorint.TEK e Università di Pavia, per lo studio e la, con l'obiettivo di dare vita a una realtà simulata avanzata per la migliore gestione di tutte le fasi operative di terra e la formazione degli addetti all'Il Progetto AVIO è concepito e sviluppato con una serie di partner perattraverso il miglioramento della situational awareness e del processo decisionale. Questo miglioramento sarà ottenuto attraverso lo studio e la prototipazione di un gemello digitale aeroportuale che raccoglierà e integrerà dati in tempo reale provenienti da varie fonti, tra cui algoritmi di visione artificiale basati sull'analisi dei flussi di immagini video generati dalle telecamere esistenti e dislocate sul campo, che rappresenteranno e visualizzeranno le informazioni rilevanti per il "Coordinamento Operativo di Scalo" in modo integrato, moderno e intuitivo. Inoltre, il gemello digitale sarà utilizzato a scopo di formazione in Realtà Virtuale rivolta agli operatori di terra, per implementare il livello di esperienza del personale sfruttano i vantaggi offerti dalla specifica tecnologia avanzata.Il progetto,attraverso il Fondo Complementare del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), è il risultato di una collaborazione ben orchestrata tra 4 importanti attori operanti nell'ambito del software engineering e nel settore dell'aviazione: SACBO (coordinatore del progetto e gestore dell'aeroporto di Milano Bergamo - BGY) insieme a TXT e-tech, azienda digital enabler, SORINT.TEK, azienda del gruppo Sorint.LAB specializzata nello sviluppo di soluzioni di Advanced Analytics e IoT, e l'Università di Pavia.La collaborazione tra i 4 partner, della, è finalizzata a sfruttare e massimizzare le opportunità offerte dai finanziamenti del piano di rilancio per accelerare il processo di innovazione digitale nel settore dell'aviazione. Questo genererà un elevato impatto tecnologico sull'aeroporto di Milano Bergamo e, più estesamente, contribuirà ad analoghi processi evolutivi nella gestione aeroportuale italiana, contribuendo agli obiettivi di digitalizzazione dell'Unione Europea e rafforzando strategicamente la sua posizione attuale in questi ambiti.SACBO, come proponente ed utilizzatore di AVIO, metterà a disposizione una infrastruttura tecnologica avanzata dotata di un, High Performance Computer di HP Enterprise, che permetterà ai partner di sviluppare il digital twin dell'aeroporto e l'ambiente di training in Virtual Reality."Un progetto che guarda al futuro prossimo e alle evoluzioni tecnologiche nella gestione aeroportuale - sottolinea- Oltre che mettere a disposizione il proprio know-how, la società di gestione di Milan Bergamo Airport farà da apripista nello sviluppo del digital twin negli scali italiani". "Il progetto AVIO sarà un elemento centrale dell'ecosistema digitale aeroportuale - aggiunge- aumenterà la collaborazione tra gli stakeholder, consentirà di efficientare ulteriormente i processi operativi relativi alle cosiddette "ground operation", di migliorare il livello di safety e di security con un innalzamento dei livelli di servizio che porterà giovamento anche ai passeggeri in termini di customer experience"., come responsabile tecnico del progetto, metterà a disposizione la sua esperienza e le sue competenze nello sviluppo di Digital Twin con particolare attenzione a User Experience e User Interface per una interazione naturale con gli operatori.fornirà sistemi di visione artificiale che classificano e tracciano i movimenti di veicoli e persone sfruttando le più moderne tecniche di object detection e tracking., unico organismo di ricerca del partenariato, si focalizzerà sui principali aspetti di innovazione che richiedono un particolare approfondimento anche dal punto di vista scientifico, oltre che applicativo.