Milano Bergamo Airport, posa prima pietra del Centro Servizi Aeroportuali

(Teleborsa) - Allsi è svolta oggi, mercoledì 19 marzo, la cerimonia dili, il cui cantiere è stato aperto nell’area di proprietà, attigua al parcheggio P3 e ricadente nel comune di Bergamo.Insieme apresidente di SACBO, sono intervenuti, sindaca di Bergamo,, presidente della Provincia di Bergamo,, assessore alle infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile di Regione Lombardia, i sindaci di Orio al Serio, Grassobbio e Seriate,direttore Enac Bergamo e i rappresentanti degli Enti aeroportuali.Il Centro Servizi Aeroportuali sorgerà su una superficie di 3.600 mq. Nell’edificio di 6 piani, che avrà una, troveranno collocazione una serie diconnessi alle attività aeroportuali,e unacomposta da 180 camere, la cui gestione è stata affidata da SACBO aper il brandI lavori, eseguiti dasu progetto dello, hanno comportato uncomplessivo di circae sono destinati a concludersi nel 2026. Il progetto è cofinanziato dall’Unione Europea -Next Generation UE nell’ambito del PNRR."Questa opera rientra nel piano di sviluppo aeroportuale e risponde alle diverse esigenze dei viaggiatori, potenziando il quadro dei servizi a loro destinati e offrendo una serie di soluzioni logistiche comode e di alto livello – ha dichiarato, presidente di SACBO – La nuova struttura si renderà disponibile alla vigilia dell’entrata in funzione del collegamento ferroviario diretto con il nostro aeroporto, contribuendo a creare una nuova dimensione di mobilità e ospitalità e determinando un ulteriore salto di qualità in questa direzione”.