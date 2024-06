SACE sigla un Memorandum of Understanding per la ricostruzione dell’Ucraina con le principali ECA mondiali

(Teleborsa) - In occasione della(URC2024) che si è svolta a Berlino,ha siglato un Protocollo d'Intesa (MoU) a sostegno del Paese, insieme ad alcune tra le principali Export Credit Agencies e assicuratori mondiali. I firmatari del MoU si impegnano a promuovere il commercio estero e gli investimenti in Ucraina, per contribuire a garantire le migliori condizioni per lo sviluppo del Paese in chiave economica, ecologica, infrastrutturale e sociale., Chief International Officer di SACE ha dichiarato: "Siamo orgogliosi di essere al fianco dell'Ucraina, insieme a partner di primo piano a livello mondiale. L’Ucraina rappresenta un mercato importante per le aziende italiane e questo accordo sottolinea l’impegno di sistema nel sostegno alla ripresa e ricostruzione del Paese".Oltre a SACE, i firmatari del MoU sono: Atradius Dutch State Business (Paesi Bassi), EDC (Canada), EGAP (Repubblica Ceca), EKN (Svezia), Euler Hermes (Germania), EIFO (Danimarca), Finnvera (Finlandia), KUKE (Polonia), PricewaterhouseCoopers (Germania), NEXI (Giappone), UKEF (Regno Unito) e USEXIM (USA). Nell’ambito dell’accordo, i partner si impegnano a rafforzare la, anche attraverso meccanismi di, e a favorire lo scambio di informazioni per rispondere alle principali sfide della promozione delle esportazioni e degli investimenti nel Paese.