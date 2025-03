SACE finalizza la prima Push Strategy nelle Filippine

(Teleborsa) - Nuovo assist per le imprese italiane che vogliono farsi strada nelle. SACE ha concluso la sua primaal fianco del(SMC), il colosso filippino del food&beverage che oggi abbraccia un insieme diversificato di settori industriali e che rappresenta oggi il 6% del PIL del Paese. Nell’ambito dell’operazione,ha garantito un finanziamento del valore di, erogato da Sumitomo Mitsui Banking Corporation e destinato a supportare i piani di crescita del Gruppo e a incrementare le esportazioni italiane nel Paese, rafforzando la relazione commerciale tra il Gruppo San Miguel e gli esportatori italiani.L’accordo Push prevede infatti l’impegno di San Miguel a partecipare ad eventi diorganizzati da SACE, insieme al Sistema Italia, coinvolgendo aziende italiane nella selezione dei fornitori.Sono diverse ledi potenzialmente interessate: il Gruppo San Miguel, infatti, oltre ad essere il più grande player del food&beverage nelle Filippine e nell'intero Sudest asiatico, ha diversificato le proprie attività verso diversi nuovi settori industriali quali l'energia e le infrastrutture. La firma dell’operazione è stata celebrata in un evento a Manila."L’intesa tra SACE e San Miguel realizza un collegamento strutturale tra filiere produttive italiane e uno dei principali attori economici delle Filippine – ha annunciato l’Ambasciatore Italiano nelle Filippine-. Essa stabilisce dunque un anello di giunzione tra i due sistemi economici e che può agire da potente catalizzatore degli scambi commerciali bilaterali"."Siamo orgogliosi di celebrare la nostra prima operazione Push nelle Filippine, un mercato dalle enormi potenzialità per le esportazioni italiane, e di farlo al fianco di un player di primario standing e rilevanza globale quale gruppo San Miguel – ha dichiarato, Chief International Business Officer di SACE -. Questo accordo segna l'avvio di una collaborazione importante, di beneficio e crescita per tutte le parti coinvolte"., Presidente e CEO di SMC, ha dichiarato: "La nostra partnership con SACE e SMBC ci aiuta a portare avanti progetti che apportano reali miglioramenti a più famiglie e comunità nelle Filippine. Questa è anche la prima volta che lavoriamo con SACE, e riflette la crescente relazione tra Filippine e Italia. Le nostre due nazioni stanno collaborando sempre di più, attraverso il commercio, gli investimenti e priorità condivise. E con una forte comunità filippina in Italia, questo legame continua a rafforzarsi.”, Managing Director e Co-Head della Divisione di Structured Finance per l'Asia Pacifico presso SMBC, ha annunciato: "SMBC è lieta di collaborare con SACE e San Miguel Corporation in questa operazione storica, che rappresenta anche la prima operazione Push di SACE nelle Filippine e la più grande nel sud-est asiatico fino ad oggi. Questa transazione supporterà il modello di business diversificato di San Miguel Corporation e rafforzerà il suo impegno con fornitori e aziende italiane".