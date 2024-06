Bankitalia vede stima crescita PIL allo 0,6% nel 2024

(Teleborsa) -che ha pubblicato oggi l'ultimo rapporto L'Economia in breve, contenente le proiezioni macroeconomiche (PIL e inflazione) per il periodo 2024-2026. Le attuali stime degli economici di Palazzo Koch indicano per il PIL italiano una crescitaLa previsione per quest'anno (+0,6%) si raffronta con loe con lo. Nello stesso arco temporale, il PIL dlela Zona Euro dovrebbe crescere ad un ritmo più sostenuto: +0,9% nel 2024, +1,4% nel 2025, e +1,6% nel 2026."L'attività - spiega Bankitalia - beneficerebbe dell'e della ripresa del reddito disponibile, ma gli effetti di condizioni di finanziamento ancora restrittive e della riduzione degli incentivi all'edilizia residenziale peserebbero sugli investimenti".Per quanto concerne, le previsioni dell'Istituto di Via nazionale vedono una crescita dei prezzi, più moderata rispetto a quella indicata dagli organismi internazionali e rispetto a quella prevista per l'Eurozona: +2,5% nel 2024, +2,2% nel 2025 e +1,9% nel 2026.La moderazione dell'inflazione - si sottolinea - sarebbe favorita dalla. Gli effetti dell'accelerazione delle retribuzioni verrebbero assorbiti dai margini di profitto e dall'andamento moderato dei prezzi delle importazioni".