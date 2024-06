Credemholding, assemblea approva bilancio 2023. Monte dividendi a 107 milioni di euro

Credito Emiliano

(Teleborsa) - L'di(società che controlla il 79,47% del capitale sociale di) ha, che si è chiuso con un utile consolidato di 441 milioni di euro, in crescita del 75,7% rispetto ai 251 milioni dell'anno precedente. Il dato è stato significativamente influenzato dal rilevante incremento dell'utile della controllata Credito Emiliano, che è stato favorito dalla crescita del margine finanziario e dal contenuto costo del rischio.I positivi risultati raggiunti hanno consentito di, rispetto a 3,3 euro del 2022. Più in dettaglio, il dividendo sarà distribuito in due fasi, la prima per un ammontare di 4,5 euro per azione (in pagamento a partire dal 27 giugno 2024), la seconda per un importo di 2 euro per azione (in pagamento a partire dal 14 novembre 2024). Il monte dividendi complessivo risulta quindi di oltre 107 milioni di euro, in crescita del 96,7% rispetto lo scorso anno (54,4 milioni di euro).I soci hanno anche confermato in otto il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, per gli esercizi 2024, 2025 e 2026,i consiglieri in scadenza di mandatoIl Consiglio di Amministrazione tenutosi al termine dell'Assemblea ha confermatoIn seguito alle sopra citate nomine, ilrisulta così composto: Lucio Igino Zanon di Valgiurata (Presidente), Enrico Corradi (Vice Presidente), Ignazio Maramotti (Vice Presidente), Claudia Alfieri, Fabrizio Corradi, Barbara Ferrari, Benedetto Renda e Paolo Tadolini.