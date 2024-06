FS Treni Turistici Italiani: attivate nuove fermate per l’offerta commerciale estiva

(Teleborsa) - L’offerta commerciale estiva di- la nuova società parte del Polo Passeggeri del Gruppo FS nata per offrire servizi ferroviari pensati e calibrati per un turismo di qualità – si arricchisce di tre nuove destinazioni. Grazie a un percorso di analisi dei flussi turistici e all’ascolto degli interlocutori istituzionali, sono state integrate le fermate diall’e quella diall’interno della traccia dell’Espresso Versilia.Con queste modifiche al servizio, visibili tra pochi giorni sulle p, l’obiettivo è quello di offrire maggiore libertà di scelta ai passeggeri e rispondere positivamente alle attese di territori dalla forte vocazione turistica.“Questi treni che da agosto a settembre presteranno servizio da Milano a Ventimiglia nel caso del ‘Riviera’ e da Milano a Livorno nel caso del ’Versilia’ – dichiara l’Amministratore Delegato di FS TTI- guardano alle esigenze del turista che cerca un’esperienza di viaggio diversa e unica”. Una missione possibile grazie all’unicità dei servizi di bordo e alla cura del dettaglio che trasforma in parte integrante della vacanza il viaggio verso la propria destinazione. Il tutto accompagnato dalla presenza del servizio ristorazione e di una carrozza bagagliaio utile a ospitare anche attrezzature voluminose come quelle sportive.