Inwit, opzione per l'acquisto del 51% di Boldyn Networks Smart City Roma

Inwit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore delle infrastrutture per le telecomunicazioni elettroniche, ha formalizzato un accordo che prevede undel capitale di, che si è aggiudicata la gara per la concessione del progetto Roma 5G. Il closing è previsto nel corso del terzo trimestre 2024.L'accordo include un ulteriore diritto di opzione (call) a favore di Inwit per l'acquisto del restante pacchetto azionario e un diritto di vendita (put). Lepotranno essere esercitate successivamente al collaudo del progetto.L'accordo si inserisce neldi Inwit ed è coerente con la strategia che prevedea supporto dei piani di rete degli operatori di telecomunicazione, volti ad abilitare la crescente domanda di infrastrutture digitali integrate macro-grid e micro-grid, outdoor e indoor, in particolare in significativi progetti di smart city.Ilrappresenta un, con una concessione della durata di 25 anni per la realizzazione, gestione, conduzione e manutenzione di un'infrastruttura che doti le metropolitane e i principali luoghi pubblici di Roma Capitale di una rete 5G, Wi-Fi e Internet of Things, anche in vista del Giubileo 2025. Complessivamente, il Progetto prevede investimenti in infrastrutture per oltre 90 milioni di euro nei prossimi 5 anni, una parte dei quali di provenienza pubblica.