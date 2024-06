ITA Airways si impegna con SBTi a fissare target medio termine di riduzione emissioni

(Teleborsa) -annuncia, l'iniziativa globale nata neldi gas serra (GHG) e promuovere laLa SBTi, promossa da importanti organizzazioni internazionali quali il(CDP), ildelle Nazioni Unite,, il(WRI) e il(WWF), ha come missione principale supportare le aziende nel definire obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 in linea con le evidenze scientifiche attuali e gli obiettivi dell'Accordo di Parigi.Con l’adesione a questa iniziativa,, entro i prossimi 24 mesi,riguardo a: emissioni di CO2 direttamente controllate dall'azienda (Scope 1), emissioni indirette legate alla produzione di elettricità, vapore o calore (Scope 2), emissioni indirette provenienti dalla propria catena del valore (Scope 3).Per raggiungere questi risultati, la Compagnia(Near-Term Reduction Targets), che rappresentano un punto di partenza cruciale per definire strategie climatiche ancora più ambiziose.L’adesione a questo progettoulteriormentee la serietà dell’impegno della Compagnia nei confronti del Pianeta.