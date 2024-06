Parmacotto, finanziamento per 25 milioni di euro da pool di banche

BPER

(Teleborsa) -, azienda leader nel comparto dei salumi cotti, stagionati e avicoli, ha ricevuto unin pool dell'importo complessivo di 25 milioni di euro erogato da Crédit Agricole Italia, che ha agito in qualità di Banca agente e Banca Coordinator, insieme aL'importo è stato destinato adel gruppo allineandolo ai piani di crescita previsti, si legge in una nota, permettendo così una pianificazione finanziaria più efficiente e sostenibile per gli anni futuri.Nel dettaglio, il finanziamento supporterà la società nella realizzazione del suo, attraverso l'espansione dei canali di vendita, l'ampliamento della già vasta gamma di prodotti attualmente disponibili alla clientela mediante l'introduzione di nuovi prodotti e il rafforzamento delle attività all'estero, con particolare riferimento ai mercati europeo e americano.