Xenia, Cerved migliora il Rating ESG a "BBB"

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -ha aggiornato ildi, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, con un miglioramento rispetto al 2023, da "BB" a "".L'attenzione di Xenia ai temi ESG e i risultati delhanno contribuito al miglioramento del Rating ESG, si legge in una nota."Xenia sta facendo crescere al proprio interno la cultura ESG anche attraverso la sua anima di società benefit e il suo essere B Corp, due espressioni dell'azienda che ne permeano ogni progetto - ha dettodi Xenia - Il riconoscimento in termini di miglioramento del Rating ESG da parte di un’Agency così prestigiosa ci aiuta a progettare ancora meglio l’evoluzione di questa cultura per il futuro".