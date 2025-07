Xenia, nuovi finanziamenti per 10 milioni di euro con primari istituti di credito

Xenia Hotellerie Solution

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan che fornisce servizi di ospitalità attraverso tre linee di business nel settore turistico-alberghiero, ha sottoscritto, nel primo semestre del 2025,con primari istituti di credito per sostenere gli ulteriori investimenti previsti nel piano industriale.Le provviste sono destinate alprevisti. La durata media dei finanziamenti è compresa tra 6 e 8 anni, con ammortamento annuale e tassi d'interesse e garanzie in linea con le condizioni attuali e la prassi di mercato."I nuovi finanziamenti concorrono ad assicurare la provvista necessaria a realizzare la crescita prevista dal nostro piano industriale 2025-2028, rispettando il nostro criterio di essere fully funded per almeno i prossimi 24 mesi - ha detto l'- A metà 2025 abbiamo già completato tre delle cinque operazioni obiettivo dell'esercizio in corso".