Adobe brilla a Wall Street su utili e rialzo guidance

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per, che tratta in rialzo del 14,58%, dopo ricavi e utili trimestrali superiori alle attese e il rialzo della guidance 2024."Adobe ha raggiunto un fatturato record di 5,31 miliardi di dollari, grazie alla forte crescita di Creative Cloud, Document Cloud ed Experience Cloud - ha affermato Shantanu Narayen, presidente e CEO - Il nostro approccio altamente differenziato all'intelligenza artificiale e la fornitura di prodotti innovativi stanno attirando un universo in espansione di clienti e fornendo più valore agli utenti esistenti".L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento dell'. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.Le implicazioni tecniche attuali dimostrano un rallentamento della trendline al test del supporto a quota 520,2 USD. Al contrario spunti rialzisti potrebbero spingere all'insù la curva fino al test 532,8. Tecnicamente ci si attende un proseguimento della tendenza ribassista verso nuovi supporti in area 514,8.