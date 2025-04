Wall Street contrastata. Focus su dialogo con Cina e trimestrali

American Airlines

(Teleborsa) -, con gli investitori che monitorano gli sviluppi sul fronte della guerra commerciale e si trovano a valutare un gran numero di risultati societari.Lae ha negato che ci fossero colloqui per raggiungere un accordo commerciale. "Gli Stati Uniti dovrebbero rispondere alle voci razionali della comunità internazionale e all'interno dei propri confini e rimuovere completamente tutti i dazi unilaterali imposti alla Cina, se vogliono davvero risolvere il problema", ha dichiarato il portavoce del Ministero del Commercio He Yadong durante una conferenza stampa, secondo un resoconto di Bloomberg.Sul, nell'ultima settimana si è registrato un leggero aumento delle richieste di sussidi di disoccupazione negli Stati Uniti (+6.000 unità a quota 222.000, centrando le attese). Gli ordinativi di beni durevoli americani nel mese di marzo hanno mostrato un inusuale +9,2%, quasi interamente spiegato da traino del settore trasporti. L'indice FED Chicago sull'attività nazionale (CFNAI), che riflette lo stato di salute dell'attività economica nazionale, è sceso nettamente a marzo.Tra chi ha rilasciato laprima della campanella,ha ritirato la guidance 2025 per l'incertezza dei dazi sulla domanda,ha registrato un primo trimestre sopra le attese e confermato di essere leader per nuove quotazioni,ha tagliato la guidance 2025 con l'aumento dei costi di produzione a causa dei dazi.Guardando ai giudizi degliha ridotto del 12% l'obiettivo di fine anno per l'indice S&P 500, citando il colpo inflitto alle aziende statunitensi dai dazi. Sebbene il nuovo obiettivo di 6.150 punti lasci un margine di rialzo del 14% rispetto alla chiusura di mercoledì, ciò significa che l'indice recupererà solo le perdite subite dal picco di febbraio.Considerando idi Wall Street, si muove sotto la parità il, che scende a 39.413 punti, con uno scarto percentuale dello 0,49%, mentre, al contrario, resta piatto l', con le quotazioni che si posizionano a 5.380 punti. Guadagni frazionali per il(+0,45%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,13%).