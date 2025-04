Positiva in avvio la Borsa americana

Dow Jones

(Teleborsa) - Stabile in avvio la borsa di Wall Street, che continua la sessione sui livelli della vigilia, con il presidente Trump che sta valutando un rinvio dei nuovi dazi sul settore delle quattro ruote. Ieri a dare linfa al listino americano ha contribuito l'esenzione temporanea dai dazi per smartphone e chip di memoria.Ilviaggia a 40.579 punti, mentre, al contrario, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 5.419 punti. In moderato rialzo il(+0,36%); sulla stessa linea, leggermente positivo l'(+0,24%).Sul fronte macroeconomico, frenano a marzo i prezzi import-export, mentre recupera ad aprile l'Empire State index.