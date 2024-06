Adobe migliora guidance annuale dopo secondo trimestre positivo

Adobe

(Teleborsa) -, colosso del software quotato al Nasdaq, ha chiuso ildell'anno fiscale 2024 (terminato il 31 maggio 2024) con undi 5,31 miliardi di dollari, in crescita del 10% su base annua o dell'11% a valuta costante. L'è stato di 1,57 miliardi di dollari (vs 1,30 miliardi un anno fa) e l'utile netto rettificato è stato di 2,02 miliardi di dollari. L'è stato di 3,49 dollarie di 4,48 dollari su base rettificata."Adobe ha raggiunto un fatturato record di 5,31 miliardi di dollari, grazie alla forte crescita di Creative Cloud, Document Cloud ed Experience Cloud - ha affermato Shantanu Narayen, presidente e CEO - Il nostroe la fornitura di prodotti innovativi stanno attirando un universo in espansione di clienti e fornendo più valore agli utenti esistenti".Adobe haper l'anno fiscale 2024, prevedendo utili per azione rettificati per l'intero anno compresi tra 18,00 e 18,20 dollari e ricavi compresi tra 21,40 e 21,50 miliardi di dollari. La previsione di marzo era di utili per azione rettificati compresi tra 17,60 e 18,00 dollari, con ricavi da 21,30 a 21,50 miliardi di dollari.