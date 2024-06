Altea Green Power in calo ma resta sopra il prezzo dell'ABB

Altea Green Power

(Teleborsa) -per, azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nello sviluppo e realizzazione di impianti per la produzione di energia rinnovabili, anche se il ribasso era atteso vista la procedura dia sconto portata a termine delle scorse ore Il principale azionista Dxor Investments (società interamente partecipata dall'AD Giovanni Di Pascale) haa un prezzo per azione pari a 6,70 euro (sconto del 9% rispetto alla chiusura di ieri a quota 7,37 euro). Il rosso odierno è tuttavia ben inferiore allo sconto dell'ABB., risultando il titolo più scambiato dell'intero indice FTSE Growth Milan in questa prima parte di seduta. Attesa per il resto della seduta un'estensione della fase ribassista con area di supporto vista a 6,937 e successiva a quota 6,683. Resistenza a 7,317.