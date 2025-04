ATON Green Storage, upgrade a Buy di Alantra con taglio target price

Alantra

ATON Green Storage

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (da 4,30 euro) ilsu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo dei sistemi di accumulo di energia per impianti fotovoltaici, migliorando ilsul titolo a "" da "Hold" visto l'upside potenziale del 67%.Gli analisti scrivono che i, ancora influenzato dalla graduale eliminazione del Superbonus, dal ritardo nell'introduzione di nuovi incentivi (Industria 5.0, REC) e dalla debole domanda da parte delle utility a causa della persistente incertezza normativa. I ricavi sono scesi a 13,6 milioni di euro, ben al di sotto dei livelli dell'esercizio 2023 e delle aspettative, mentre laa causa dell'inflazione dei costi e della riduzione dei volumi. Sebbene la visibilità rimanga limitata, Aton si sta orientando verso l'export, i canali B2B e la crescita legata ai REC.Secondo Alantra, l'per stabilizzare una base di costi sotto pressione a causa del calo dei volumi e dell'aumento dei costi di input, e per rilanciare potenzialmente sia la crescita che la redditività, supportata dai recenti lanci di prodotti. Il mercato principale è in gran parte scomparso, incidendo sulle performance del primo semestre del 2025 e rendendo arduo il raggiungimento degli obiettivi di fatturato. Nonostante una proposta solida e prodotti scalabili, la domanda privata rimane debole. Aton sembra impegnata a finalizzare alcuni contratti chiave, non pienamente rispecchiati nelle stime, che potrebbero contribuire a ripristinare la fiducia e ad accelerare il suo percorso di crescita. Per riflettere questo scenario, il broker ha, riducendo in media il fatturato e l'EBITDA rispettivamente del 4% e del 9%.Viene fatto notare che il prezzo delle azioni è sceso di oltre il 60% dall'ultima pubblicazione di Alantra del 24 settembre, "una". Il broker vede quindi "un potenziale di upside e margini per una rivalutazione del prezzo qualora si concretizzasse un contratto significativo nel 2025".