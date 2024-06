BCE, Lagarde: prepariamoci a mondo con più incertezza e volatilità

(Teleborsa) - "Abbiamo, ma credo cheche avrà i suoi piccoli singhiozzi qua e là, quelli che chiamiamo dossi sulla strada, ma siamo su un sentiero discendente". Lo ha detto la, a margine di un evento a Dubrovnik, in Croazia.L'obiettivo della Banca centrale Europea è "adempiere al proprio mandato e ciò significa tenere l'inflazione sotto controllo ed è questo che stiamo facendo", ha aggiunto Lagarde.Oggi le autorità si devono confrontare "con. Se lo scenario migliore possibile è quello di lavorare assieme per prevenire questi rischi, dobbiamo anche prepararci per un secondo scenario, ha detto la governatrice, sottolineando che sarà un mondo segnato da maggiori livelli di incertezza e volatilità, che creerà tensioni per le banche centrali che dovremmo risolvere".Secondo Lagarde "possiamo trovare modalità equilibrate per andare avanti, strade che tengano conto del nuovo contesto, ma che ci consentano anche di continuare a svolgere il nostro mandato".