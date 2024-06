BoJ, Ueda: entità della riduzione dell'acquisto di bond sarà probabilmente significativa

(Teleborsa) - "Nel ridurre gli acquisti di, è importante lasciare flessibilità per garantire la stabilità del mercato, pur facendolo in una forma prevedibile. L'. Ma il ritmo, il quadro e il grado specifici saranno decisi in seguito alle discussioni con i partecipanti al mercato". Lo ha affermato, governatore della, nella conferenza stampa post-meeting, secondo quanto riporta Reuters.Nella riunione odierna la banca centrale ha(nell'intervallo 0-0,1%) e ha segnalato che ridurrà successivamente l'importo degli acquisti di titoli di Stato giapponesi (JGB) per garantire che i tassi di interesse a lungo termine si formino più liberamente sui mercati finanziari, rimandando tuttavia alla prossima riunione per i dettagli."Mentre riduciamo gli acquisti di obbligazioni, le partecipazioni obbligazionarie della BOJ diminuiranno - ha detto Ueda - Ma l'sull'economia".Sul sostegno alla politica monetaria, ha detto: "se l'inflazione sottostante accelera in linea con le nostre previsioni, la BoJ prenderà in considerazione l'adeguamento del grado di sostegno monetario. Se l'economia e l'inflazione superano le nostre previsioni, anche questo sarà un".Per quanto riguarda la debolezza dello yen, ha affermato: "I movimenti del tasso di cambio avrebbero un grande impatto sull'economia e sui prezzi. Recentemente, l'effetto sui prezzi probabilmente è aumentato a causa dei cambiamenti nel comportamento delle imprese nella fissazione dei salari e dei prezzi. Il, quindi siamo osservando da vicino le mosse nel guidare la politica".