CRH, via libera all'acquisizione dell'australiana Adbri

CRH

(Teleborsa) -, gruppo irlandese che è un colosso mondiale nel settore dei materiali da costruzione, ha annunciato che gliin base al quale CRH e Barro acquisiranno Adbri, in occasione dell'assemblea del 12 giugno. Il piano ha successivamente ricevuto l'approvazione della corte il 14 giugno.In base al piano approvato, CRH acquisirà il restante 57% delle azioni ordinarie di Adbri non possedute da Barro per il corrispettivo in contanti precedentemente concordato di 3,20 dollari australiani per azione. L'offerta valorizza Adbri con una(1,4 miliardi di dollari USA) su base del 100% e valorizza circa il 53% del capitale azionario in cui i partner attualmente non hanno interesse e che CRH ha accettato di acquisire a 1,1 miliardi di dollari australiani (0,7 miliardi di dollari USA).Dopo aver ottenuto in precedenza l'approvazione del Foreign Investment Review Board (FIRB),e, in base all'attuale calendario di attuazione, il completamento dovrebbe avvenire il 1° luglio 2024."Siamo lieti di ricevere l'approvazione da parte dell'azionista indipendente di Adbri e del tribunale per la proposta di acquisizione di Adbri in collaborazione con la famiglia Barro -di CRH - Adbri è un'azienda interessante con asset di alta qualità e posizioni di leadership sul mercato che completano le nostre competenze chiave nel cemento, nel calcestruzzo e negli aggregati, creando al contempo ulteriori opportunità di crescita e sviluppo per la nostra attività australiana esistente".