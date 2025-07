IDNTT, perfezionato pagamento terza e ultima tranche acquisizione gruppo Take

IDNTT

(Teleborsa) -, AI.Tech Content Factory attiva nella produzione di contenuti omnichannel, quotata sul mercato Euronext Growth Milan (EGM) di Borsa Italiana e nel segmento open market “Quotation Board” della Borsa di Francoforte, nell’ambito dell’accordo di acquisizione del 100% del capitale sociale del gruppo Take sottoscritto il 17 ottobre 2024, rende noto di aver perfezionato in data odierna il pagamento della terza ed ultima tranche per un corrispettivo di Euro 360.000, nel rispetto delle tempistiche previste negli accordi sottoscritti, di cui: Euro 210.620 in denaro; Euro 149.380 mediante l’assegnazione di n. 55.000 azioni proprie ordinarie.IDNTT (ad un valore unitario determinato sulla base del prezzo medio di borsa delle azioni negli ultimi 12 mesi di quotazione effettiva), cheverranno trasferite entro 15 giorni dalla data odierna e soggette a vincolo di lock-up di 6 mesi.Contestualmente, è statoche porta al 100% la partecipazione detenuta da IDNTT.In continuità con la strategia di razionalizzazione del Gruppo e rafforzamento dell’identità e della brand awareness, si legge in una nota, è stata inoltre modificata la ragione sociale di Take in “IDNTT Italia S.r.l.”.