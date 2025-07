Planetel, closing acquisizione ramo d'azienda "Areatech di Coletta Josef" per 300 mila euro

Planetel

(Teleborsa) -, società attiva nel settore delle telecomunicazioni e quotata su Euronext Growth Milan, ha fatto sapere che ha avuto luogo ildell’operazione di acquisizione di un ramo d’azienda dell’impresa individuale, con sede a Castelnuovo del Garda (VR), attivo nella commercializzazione di servizi IT e TLC, impianti di videosorveglianza, manutenzione e installazione di sistemi telefonici ed elettronici.L’, per un importo complessivo di 297.293,79 euro, è stata perfezionata mediante il pagamento, alla Data del Closing, di Euro 200.000,00 tramite bonifico bancario. Il saldo residuo, pari a Euro 97.293,79, sarà corrisposto entro 120 giorni dalla Data del Closing, salvo eventuali aggiustamenti come previsto nel contratto. L’Operazione è stata interamente finanziata con mezzi propri.