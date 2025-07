BP Plc nomina Albert Manifold quale Presidente

BP Plc

(Teleborsa) - La major petrolifera britannicaha annunciato oggi la. Il manager irlandese entreràcome direttore non esecutivo e presidente eletto, ma saràin sostituzione di Helge Lund, che aveva annunciato lo scorso aprile la volontà di dimettersi dall'incarico, assicurando una ordinata transizione.Manifold, 62 anni, è stato Ceo del gruppo di materiali per costruzioni CRH Plc, da gennaio 2014 a dicembre 2024. "Sotto la sua guida, CRH ha rimodellato strategicamente il proprio portafoglio, ottenendo una crescita e performance eccellenti", spiega una nota di BP.Il manager - si sottolinea - "vanta unadi leadership strategica e di gestione operativa, con particolare attenzione, all'allocazione disciplinata del capitale e alla generazione di flussi di cassa.Manifold è anche amministratore non esecutivo di, produttore globale di prodotti chimici quotato alla Borsa di New York, e amministratore non esecutivo di, una delle principali società di consulenza ingegneristica private.