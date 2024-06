Basket Bond ESG: da UniCredit e CDP ulteriori 42 milioni per lo sviluppo sostenibile delle imprese italiane

UniCredit

(Teleborsa) - Con due nuove tranche di emissioni per complessivia favore di sei Pmi e Mid-Cap italiane prosegue "", il programma inaugurato un anno e mezzo fa da(CDP) eper sostenere i piani di sviluppo sostenibile delle aziende attive nei settori strategici dell'economia italiana. Con queste ultime operazioni, salgono a oltrele risorse mobilitate dall'avvio dell'iniziativa per finanziare gli investimenti ESG di diciannove imprese italiane.Come già avvenuto per le iniziative finalizzate nei mesi scorsi, le aziende coinvolte hanno emessodi durata pari a. Tali strumenti sono stati sottoscritti da una società veicolo - Special Purpose Vehicle (SPV) - che a sua volta ha emesso titoli sottoscritti, in quote paritetiche, da UniCredit e CDP in qualità di investitori istituzionali.Ledi queste due nuove tranche sono: Officine Tecnosider S.r.l., attiva nella realizzazione di lamiere in acciaio (emissione pari a 12 milioni); Tre Zeta Group S.p.A., attiva nella produzione di suole per calzature nel segmento del lusso (emissione pari a 10 milioni); Alma Petroli S.p.A., con sede a Ravenna che opera nella produzione di bitumi di alta qualità (emissione di 7 milioni); Grifal S.p.A., con sede a Bergamo, attiva nel settore degli imballaggi (emissione di 6 milioni); Sapori Artigianali S.r.l., operante nel settore del commercio al dettaglio di prodotti dolci e salati, della ristorazione e dell'hotellerie (emissione pari a 4 milioni) e Coimec Coibentazioni Termoacustiche S.p.A. che opera nel settore degli isolamenti termoacustici e nel campo dell'impiantistica industriale e civile (emissione di 3 milioni)., Vicedirettore Generale e Direttore Business di CDP, ha commentato: "Siamo orgogliosi di vedere sempre più aziende utilizzare i minibond come leva finanziaria innovativa per sostenere i propri progetti di crescita, soprattutto quando le emissioni rappresentano una vera e propria occasione per aumentare le risorse dedicate a tematiche ESG. Il programma strutturato con UniCredit segue in pieno questo approccio e conferma il forte impegno di Cassa nel percorso di accompagnamento al mercato dei capitali delle imprese italiane, anche attraverso strumenti che hanno come fine lo sviluppo di piani di investimento orientati alla sostenibilità".Dichiara, Deputy Head di UniCredit Italia: "La nuova tranche del Basket Bond ESG strutturato con CDP conferma la nostra leadership nel comparto delle emissioni obbligazionarie a favore delle piccole e medie imprese e ribadisce la validità dei minibond quali strumenti efficaci per il finanziamento degli investimenti finalizzati alla transizione ecologica e alla sostenibilità. Il nostro obiettivo è quello di dare continuità e irrobustire questo trend, che nel 2023 ha visto la presenza di obiettivi di sostenibilità in più del 50 per cento delle operazioni di emissione di minibond curate da UniCredit".Con le emissioni dei minibond, le società si impegnano a migliorare il proprioassegnato da una società esterna, Cerved Rating Agency, con monitoraggio a partire dal terzo anno dall'emissione. UniCredit ha agito in qualità di arranger e di sustainability coordinator nelle attività necessarie per l'assegnazione delloiniziale e per l'individuazione di un obiettivo di miglioramento, in coerenza con le linee guida europee e le best practice del mercato della finanza sostenibile.