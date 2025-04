Claris Leasing (Gruppo Cassa Centrale), crescono gli impieghi per l’economia reale e si rafforza l’impegno ESG

(Teleborsa) -, società del, si conferma nel 2024 un attore di riferimento nelitaliane, promuovendo sviluppo sostenibile, investimenti responsabili e vicinanza al territorio.Grazie al lavoro sinergico con le Banche affiliate al Gruppo Bancario Cooperativo, Claris Leasing ha finanziato 313,1 milioni di euro dii, con un incremento del +3,1% rispetto all’anno precedente, tramite 1.580 nuovi contratti di leasing finanziario. Le risorse investite hanno sostenuto in particolare: oltre 121 milioni di euro, 78 milioni, quasi 72 milioni il. Nel complesso, circa il 55% dei contratti stipulati ha usufruito di agevolazioni messe a disposizione dagli enti preposti a beneficio dell’utilizzatore. Tra le principali, oltre il 40% dei contratti ha beneficiato della Sabatini.La missione di Claris Leasing è chiara:, accompagnando le imprese nei loro piani di sviluppo, digitalizzazione e transizione ecologica. I risultati raggiunti testimoniano laall’interno del Gruppo Cassa Centrale, in un modello di banca che rimette al centro la persona, l’impresa e la comunità.Nel 2024 Claris Leasing ha ulteriormente(Environmental, Social and Governance) nelle proprie strategie operative e commerciali. Particolare attenzione è stata data agli investimenti a impatto ambientale positivo, promuovendo soluzioni dedicate allae all’adozione di. L’attenzione all’ambiente si riflette anche nelle scelte di portafoglio, nel supporto a progetti innovativi green e nella valutazione del merito creditizio secondo criteri di responsabilità e sostenibilità.Inoltre, nel 2024, oltre il 66% dei contratti stipulati è stato, a conferma dell’impegno verso processi più efficienti, sostenibili e orientati all’innovazione.A fine 2024, Claris Leasing presenta dati solidi:a 74,1 milioni di euro,d’esercizio pari a 5 milioni di euro,a 13,3 milioni di euro (+3,2%).si attestain calo rispetto al 3,2% dell’anno precedente, confermando una strategia di gestione del credito attenta e sostenibile. La Società impiega, che rappresentano una risorsa chiave per la qualità del servizio offerto."Con il sostegno diretto agli investimenti produttivi e alla modernizzazione delle imprese, anche grazie alle agevolazioni che sono state messe in campo, Claris Leasing conferma la propria missione:, valorizzando ile ladel Gruppo Cassa Centrale", commenta il"Claris Leasing sta rafforzando il legame di fiducia con il territorio attraverso i clienti delle banche del gruppo", spiegadi Claris Leasing. "Accanto all’attività principale e storica, stiamo oggi, con proposte di noleggio a lungo termine e di locazione operativa. Siamo in grado così di dare ai nostri clienti una proposta completa, flessibile e vicina alle loro esigenze".