Maglione (Gruppo Fratelli Sarni), UniCredit supporta piano di investimenti

(Teleborsa) -ha erogato un finanziamento Futuro Sostenibile dii alla società- che opera nel campo della ristorazione - delè finalizzato all'ampliamento della rete commerciale e alla ristrutturazione, ammodernamento ed efficientamento energetico dei punti ristoro sulla rete autostradale. Una parte degli investimenti avverrà all'interno di ZES.Il Finanziamento Futuro Sostenibile di UniCredit - spiega la nota -offerte per questa tipologia di operazioni, riconosciuta alle aziende che si impegnano a migliorare l'ambiente, la società e la buona amministrazione della propria azienda, ossia che ispirano la propria azione ai fattori ESG: Environmental, Social e Governance.scelti da Maglione srl per il finanziamento sono l'aumento della percentuale di rifiuti destinati al riciclo sul totale dei rifiuti generati e la dotazione di una procedura di selezione e qualifica dei fornitori rispetto a criteri ambientali e sociali. La società è già impegnata in un articolato progetto di sostenibilità che consta di diverse iniziative quali ad esempio "ZERO SPRECO" che ha come obiettivo la riduzione dello spreco delle preparazioni alimentari offrendo aDichiaraCeo della Maglione: "Siamo orgogliosi di avere in UniCredit un partner che ci supporta ed affianca nei nostri progetti di sviluppo e crescita, a sostegno anche degli investimenti previsti a seguito della partecipazione alle gare per l'assegnazione in concessione di nuove aree di servizio lungo la dorsale autostradale"."L'operazione realizzata a supporto dei piani di sviluppo della società Maglione è in linea con gli obiettivi di UniCredit sui temi ESG. - sottolineaRegional Manager Centro Italia di UniCredit - Rinnoviamo il nostro impegno a sostenere le aziende del territorio che migliorano la sostenibilità dei loro cicli produttivi e la loro competitività sul mercato. Si conferma così, in concreto, l'impegno di UniCredit a promuovere e sostenere lo sviluppo di un futuro economico più sostenibile".