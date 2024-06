BPER, Morningstar DBRS migliora trend a "positivo" con rating BBB

BPER Banca

(Teleborsa) - Morningstar DBRS hadi, tra cui il Long-Term Issuer Rating a "BBB" e il Short-Term Issuer Rating a "R-2 (high)". Ilè statoda "Stabile".L'upgrade del trend riflette ilguidato principalmente da margini di interesse più elevati, migliore efficienza operativa e minori costi del credito. Morningstar DBRS ritiene che i previsti tagli dei tassi di interesse, insieme a costi di finanziamento più elevati e costi di credito potenzialmente più elevati a causa di nuovi rischi sulla qualità degli asset, potrebbero assorbire parte del recente miglioramento dei livelli di redditività. Tuttavia, secondo gli analisti, la capacità reddituale di BPER rimarrà probabilmente superiore alla sua media storica, aiutata dal suo mix diversificato di ricavi e dal suo impegno nel controllo dei costi, che aiuterà la banca a ottenere buoni risultati nel previsto ambiente di tassi di interesse più bassi.Il trend positivo tiene conto anche dell'di BPER negli ultimi 12 mesi nonostante alcuni primi, seppur limitati, segnali di deterioramento della qualità degli attivi nel primo trimestre del 2024. In questa fase, Morningstar DBRS non prevede un aumento sostanziale degli attuali bassi tassi di default a seguito dell'aumento dei tassi di interesse e del rallentamento dell'attività economica. Pertanto, BPER dovrebbe essere in grado di mantenere i suoi parametri di qualità degli asset complessivamente buoni in vista di un'ulteriore riduzione del rischio, di solidi livelli di copertura e di un certo sostegno all'espansione del credito guidata dalla prevista riduzione dei tassi di interesse.La conferma dei rating di credito riflette ladella banca in Italia derivante dalle recenti integrazioni, nonché la sua adeguata posizione patrimoniale, di funding e di liquidità, che sfrutta la sua ampia e granulare base di depositi della clientela e un migliore accesso ai mercati dei capitali.