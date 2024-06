Tamburi, offerta bond 2029 chiude con sottoscrizioni per 290,5 milioni di euro

Tamburi Investment Partners

Equita SIM

(Teleborsa) -(TIP), gruppo industriale indipendente e diversificato quotato su Euronext STAR Milan, haa un prezzo di emissione del 100% del valore nominale, rappresentate da 290.500 obbligazioni con un valore nominale di 1.000 euro ciascuna.La data di emissione, che corrisponde sia alla data in cui gli investitori pagheranno il prezzo di emissione delle obbligazioni, sia alla data in cui inizieranno a maturare gli interessi, sarà il 21 giugno 2024. La data di inizio delle, attesa coincidere con il 21 giugno 2024, verrà fissata da Borsa Italiana.Il, come già comunicato , è pari al 4,625% annuo. Gli interessi relativi alle obbligazioni saranno corrisposti in via posticipata il 21 giugno di ogni anno a far data dal 21 giugno 2025.agisce in qualità die Banca Akros in qualità dicon riferimento all'offerta.