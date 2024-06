Australia, banca centrale lascia tassi 4,35%. Calo inflazione è rallentato

(Teleborsa) - Il board dellaha deciso di, centrando le attese degli analisti. Il tasso è a questo livello da novembre 2023, quando è stato alzato per l'ultima volta.La banca centrale spiega che l'è diminuita sostanzialmente dal suo picco nel 2022, poiché i tassi di interesse più elevati hanno contribuito a portare la domanda aggregata e l'offerta più vicine all'equilibrio. Ma il, con l'inflazione ancora leggermente al di sopra del punto medio dell'intervallo obiettivo del 2-3%. Nel corso dell'anno fino ad aprile, l'indicatore mensile del CPI è aumentato del 3,6% in termini principali e del 4,1% escludendo le voci volatili e i viaggi per le vacanze, un ritmo simile a dicembre 2023."Riportare l'inflazione al target entro un lasso di tempo ragionevole rimane la massima priorità del Consiglio. Ciò è coerente con il mandato della RBA per la stabilità dei prezzi e la piena occupazione - si legge nello statement rilasciato al termine della riunione - Il Consiglio deve essere. Finora, le aspettative di inflazione a medio termine sono state coerenti con l'obiettivo di inflazione ed è importante che rimanga così"."L'inflazione si sta attenuando, ma più lentamente del previsto e rimane elevata - viene evidenziato - Il Consiglio prevede che passerà ancora del tempo prima che l'inflazione raggiunga in modo sostenibile l'intervallo obiettivo. Sebbene i dati recenti siano contrastanti, hanno rafforzato la. Il percorso dei tassi di interesse che meglio garantirà che l'inflazione ritorni al livello target in un arco di tempo ragionevole rimane incerto e il".