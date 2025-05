Svezia, banca centrale lascia tassi al 2,25%: meglio attendere quadro più chiaro

(Teleborsa) - La, la banca centrale svedese, ha, ritenendo che la politica monetaria sia attualmente ben bilanciata e che sia opportuno attendere ulteriori informazioni per ottenere un quadro più chiaro delle prospettive per l'attività economica e l'inflazione.Nonostante l'incertezza sia significativa, il Comitato Esecutivo ritiene che sia "leggermente più probabile che l'inflazione sia inferiore piuttosto che superiore rispetto alle previsioni di marzo". Ciò potrebbe suggerire un "", si legge nello statement.La Riksbank fa notare che l'incertezza nell'economia globale è aumentata significativamente dopo il, non da ultimo a causa della nuova politica commerciale statunitense. La crescente incertezza ha causato ampie oscillazioni sui mercati finanziari. Le prospettive di crescita si sono deteriorate sia negli Stati Uniti che in Europa. Nell'economia statunitense, si prevede che l'aumento dei dazi doganali porterà a un aumento dell'inflazione, mentre in Europa una minore domanda potrebbe esercitare una pressione al ribasso sull'inflazione. Tuttavia, "".