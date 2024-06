Calderone: salario minimo non fa qualità contrattazione

(Teleborsa) -che il salario viene fatto da tante componenti e non solo dalla retribuzione oraria lorda a fare la qualità e definire laInvece sono tutti quegli strumenti e quelle garanzie aggiuntive e accessorie che un contratto è in grado di mettere in campo compresa la qualità degli strumenti come i fondi per la formazione professionale oppure tutti i sistemi di previdenza complementare". Lo ha detto il ministro del Lavoro,intervenuta alla assemblea dell'Ance ."Il tema non è solo quello del salarioo e al lavoro dignitoso ed è quello l'impegno comune da assumere in un paese in cui abbiamo tanti giovani che non lavorano, non studiano", ha detto il ministro ricordando che "abbiamo lavoro e dobbiamo trovare lavoratori e in una Italia che è inSempre nel corso dell'assemblea, Calderone ha comunicato che Ance e Confindustria saranno tra i convocati giovedì al ministero del Lavoro con tutte le parti sociali "al tavolo per riaprire la partita del protocollo caldo. L'anno scorso abbiamo provato a raggiungere un punto di convergenza con la sottoscrizione di un protocollo, ma non ci siamo riusciti oggi dobbiamo farlo anche per quella prospettiva che io ho ben memorizzato. Da parte mia avete l'impegno assoluto