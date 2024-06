Grifal, emesso minibond da 6 milioni di euro sottoscritto da Unicredit e CDP

Grifal

Unicredit

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato del packaging industriale, ha completato con successo l'emissione di unper un importo complessivo pari aI nuovi investimenti sono destinati a supportare inulteriori attività di R&D, il completamento dell'espansione del sito di Cologno al Serio e l'acquisto di macchinari funzionali alla produzione di imballaggi ecosostenibili. In, il minibond contribuirà anche a sostenere spese connesse alla joint venture già avviata da Grifal in Portogallo.per 3 milioni di euro da, il minibond è costituito da 60 obbligazioni del valore nominale unitario di 100.000 euro, di durata pari a 72 mesi, di cui 12 di preammortamento. Le obbligazioni saranno fruttifere di interessi al tasso Euribor 3 mesi maggiorato di uno spread di 340 bps - basis points da liquidarsi in via posticipata con periodicità trimestrale."Con questa emissione di prestito obbligazionario, Grifal accede al- ha detto l'- Gli obiettivi di ampliamento in Italia e in Europa di Grifal, in termini di siti produttivi, partnership industriali e opportunità commerciali, verranno sostenuti anche da questo significativo strumento finanziario".Il prestito è, gestito dalla BEI - Banca Europea per gli Investimenti. Cerved Rating Agency monitorerà, a decorrere dal terzo anno, lo scoring di sostenibilità.