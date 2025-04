Iniziative Bresciane, minibond da 5 milioni di euro sottoscritto da Banca Valsabbina

Iniziative Bresciane

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha concluso con successo l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile () del valore disottoscritto da Banca Valsabbina, destinato a finanziare investimenti strategici di crescita e consolidare ulteriormente il posizionamento sul mercato delle energie rinnovabili.Il prestito obbligazionario è rappresentato da 50 titoli da 100.000 euro cadauno per un importo nominale complessivo pari a 5 milioni di euro e ha durata di 72 mesi (2025-2031), di cui 12 mesi di preammortamento, con cedola a tasso variabile di tipo amortizing all'italiana. Il prestito obbligazionariopresso alcun mercato regolamentato né presso alcun sistema multilaterale di negoziazione."La forma di finanziamento dei nostri programmi di sviluppo perfezionata oggi con Banca Valsabbina, attraverso l'emissione di un minibond, rafforza il nostro impegno verso la crescita sostenibile e l'innovazione, rispondendo alle esigenze di un mercato in costante evoluzione, oltre che consolidare la nostra struttura finanziaria attraverso la diversificazione delle fonti di finanziamento - ha commentato il- Grazie a questo strumento INBRE raccoglie fondi per sostenere il proprio piano strategico che prevede investimenti nella produzione di energia rinnovabile con focus specifico nell'idroelettrico e nel fotovoltaico"."Questa operazione conferma il nostro impegno a sostenere progetti di valore nel settore delle energie rinnovabili - ha detto- La sottoscrizione del minibond emesso da INBRE rappresenta non solo un'opportunità di investimento strategico per Banca Valsabbina, ma anche la condivisione di una visione di crescita sostenibile nel territorio. Siamo lieti di rafforzare la nostra partnership con Iniziative Bresciane, azienda che ha dimostrato solidità e visione nel campo delle energie pulite".