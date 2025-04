Immobiliare Il Ponte, emesso minibond da 5 milioni di euro con Banca Valsabbina

(Teleborsa) -ha, della durata di 84 mesi. Si tratta della società della famiglia Odolini attraverso la quale gestisce gli asset immobiliari in parte locati alle società controllate dalla propria holding IF 65, attiva nel settore retail che opera nella Grande Distribuzione Organizzata (GDO) e in diversi settori merceologici della Grande Distribuzione Specializzata (GDS).L'operazione è stata, che ha agito nel ruolo di Arranger e Sole Investor, ed è finalizzata a supportare il piano di investimenti destinato alla manutenzione e al funzionamento del parco immobiliare della società.Nel dettaglio, la holding IF 65 è attiva nella GDO con le insegnee Family Market. Nella GDS presidia invece i segmenti dell'elettronica di consumo con l'insegna; quello sportivo con Sportland e Why Run; l'home accessories con Stilnovo; quello delle profumerie con Naima e quello del bricolage con Ecobrico.