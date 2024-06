IA, Fmi preoccupato per aumento disuguaglianze

(Teleborsa) -del Fondo Monetario Internazionale perIn un documento il Fmi esorta i governi a intervenire e proteggere le loro economie soprattutto sul fronte dell'occupazione, considerato che l'IA, a differenza delle altre tecnologie, potrebbe far perdere anchePur ritenendo che l'intelligenza artificiale generativa possa far balzare la produttiva e far compiere passi in avanti ai servizi pubblici, il Fondo mette in guardia "sulle profonde preoccupazioni su possibili massicce distruzioni sul mercato del lavoroIn particolare, icome alcuni hanno suggerito per coprire gli effetti negativi dell'IA. Secondo il Fondo contro le disuguaglianze è preferibileIntelligenza Artificiale che è stata al centro del secondo giorno di summit G7 sotto la presidenza italiana, tema sul quale si è espresso il Santo Padre, giunto in elicottero a Borgo Egnazia direttamente dal Vaticano. Per Papa Francesco l'intelligenza artificiale è uno strumento «affascinante e tremendo al tempo stesso» e i benefici o i danni che verranno per la società dipenderanno dal suo uso. È la ragione per cui secondo il Papa l'IA deve essere al servizio dell'uomo, per costruire il bene e un domani migliore, con un'ispirazione etica