FMI rivede al ribasso crescita Italia: PIL 2025 e 2026, i numeri

(Teleborsa) -, assieme a quellea riflesso dei dazi commerciali decisi dall'amministrazione Trump e delle rappresaglie adottate da altri paesi. Ora per lo Stivale, il Fmi pronostica una espansione del Pil limitata allo 0,4% quest'anno, a cui dovrebbe seguire un p. Il FMI prevede anche che la crescita economica dell'ItaliaI dati sono contenuti nel Word Economic Outlook pubblicato in occasione delle assemblee primaverili a Washington.Come detto, il FMI ha rivisto al ribasso le previsioni di crescita economica globale, principalmente a seguito di dazi commerciali imposti dall'amministrazione Usa e delle rappresaglie decise da altri Paesi. Ora per quest'anno indica una espansione del Pil globale d, cui dovrebbe seguire un più 3% nel 2026. I dati segnano un taglio di 0,5 punti percentuali per quest'anno e di 0,3 punti percentuali per il prossimo, rispetto alle stime che l'istituzione internazionale aveva aggiornato lo scorso gennaio. Nell'editoriale del rapporto, il Fmi afferma che dazi e contromisure rappresentano di per sé "un grande shock per l'economia". Inoltre "l'imprevedibilità con cui queste misure si sono dipanate ha a sua volta avuto un impatto negativoha effettuato tagli alle previsioni di crescita di portata maggiore di quelle globali, con cui ora indica una espansione dell'1,4% quest'anno (-0,9 punti) e dell'1,5% il prossimo (-0,4 punti).il taglio è stato più limitato e pari a 0,2 punti percentuali per entrambi gli anni, con una espansione ora stimata allo 0,8% sul 2025 e all'1,2% sul 2026. Per la Germania, il Fmi prevede crescita economica a zero quest'anno e un più 0,99% il prossimo, rispettivamente tagliate di 0,3 e 0,2 punti percentuali. Per la Francia è attesa una crescita dello 0,6% quest'anno e dell'1% il prossimo, tagliate rispettivamente di 0,2 e 0,1 punti percentuali. Per l'Italia, il Fmi prevede 0,4% di crescita quest'anno e 0,8% il prossimo, con tagli di 0,3 e 0,1 punti percentuali. La Spagna si conferma il tra le grandi economie dell'area euro quella che mantiene tassi di espansione più vigorosi, 2,5% quest'anno e 1,8% il prossimo, nel primo caso rivista rialzo di 0,2 punti percentuali mentre il dato 2026 è stato confermato. Il Fmi ha poi nettamente tagliato le previsioni di crescita economica della Cina, al 4,5% quest'anno e al 4,6% il prossimo, rispettivamente 0,6 e 0,5 punti percentuali in meno. Per il Giappone prevede 0,6% di crescita quest'anno e il prossimo, sul 2025 un taglio di 0,5 punti percentuali sul 2026 di 0,2 punti percentuali. L'India resta l'economia del G20 con i maggiori tassi di crescita, 6,2% quest'anno e 6,3% il prossimo, rispettivamente tagliate di 0,3 e 0,2 punti percentuali; per la Russia il Fmi prevede 1,5% di crescita quest'anno e 0,9% il prossimo, nel primo caso la stima è alzata di 0,1 punti, per il 2026 è tagliata di 0,3 punti.Al Fondo monetario inetrnazionale "non prevediamo recessione economica ma stimiamo che i rischi di recessione siano saliti dal 25% dello scorso ottobre al 40% al momento attuale".Secondo il capo economista del Fondo monetario internazionale "Così Pierre Olivier Gourinchas, durante una conferenza stampa ha risposto a una domanda selle critiche rivolte dal presidente Usa, Donald Trump, al capo della Federal Reserve, Jerome Powell. In questa fase è molto importante "assicurare che le aspettative di inflazione restino ancorate". E per questo "un aspetto cruciale deriva dalla credibilità delle banche centrali. Le banche centrali devono restare credibili e parte di questa credibilità - ha detto durante la presentazione del World Economic Outlook - è costruita attorno alla loro indipendenza. Sotto questa prospettiva è molto importante preservarla"