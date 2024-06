Metalmeccanici tedeschi chiedono aumento stipendio del 7%

(Teleborsa) -il sindacato dei metalmeccanici tedeschi, chiede un aumento del "o annuncia un comunicato del più grande sindacato industriale in Europa e uno dei più grandi al mondo le cui vertenze hanno un peso sull'inflazione in Germania e quindi sui tassi d'interesse europei.Il sindacato chiede ancheprecisa il comunicato sintetizzando la richiesta che "il consiglio direttivo di Ig Metall ha raccomandato alle commissioni negoziali per il prossimo ciclo di negoziazioni salariali nell'industria metalmeccanica ed elettrotecnica.Le commissioni negoziali regionali formuleranno le loro richieste su questa base il 21 giugno", annuncia inoltre la nota aggiungendo che "la richiesta salariale definitiva sarà approvata da IG Metall il 9 luglio e "le prime trattative per