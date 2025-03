Metalmeccanici, Sciopero nazionale: sindacati in piazza per il rinnovo del contratto

(Teleborsa) - Diverse centinaia diinsieme alle, si sono radunati in piazza Barberini, nella Capitale, in occasione delloL'obiettivo della manifestazione eraalla ripresa della trattativa per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto. Il corteo si è poi diretto verso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, dove si è tenuto un presidio.Tra i manifestanti, che intonavano lo slogan "", erano presenti anche il, e lasono i temi principali delle rivendicazioni sindacali. Manifestazioni analoghe si sono svolte in tutta Italia a livello provinciale e regionale.Il capogruppo PD in Commissione Lavoro alla Camera,ha criticato l'atteggiamento del governo,: "È una vergogna il silenzio dei ministri Calderone e Urso di fronte alla tracotanza di Federmeccanica". Anche il segretario generale della UIL,, ha sottolineato che lo sciopero è stato indetto per ottenere aumenti salariali che preservino il potere d'acquisto dei lavoratori, gravemente eroso negli ultimi anni. ", se non si riduce e redistribuisce l'orario di lavoro, se non si costruisce una politica industriale per lo sviluppo, non c'è futuro per nessuno", ha affermato Bombardieri.ha rimarcato che. "Le aziende hanno fatto profitti, mentre i lavoratori hanno garantito continuità durante la pandemia. Il rifiuto di Federmeccanica di trattare è un atteggiamento irresponsabile, non solo nei confronti dei lavoratori, ma dell'intero sistema produttivo". Secondo Landini, per rilanciare la crescita economica è necessario aumentare i salari, ridurre la precarietà e investire nella formazione.hanno espresso soddisfazione per la partecipazione massiccia allo sciopero, evidenziando che. "Nel contesto economico e sociale attuale, il rinnovo del CCNL è fondamentale per la difesa e il rilancio del lavoro industriale", hanno dichiarato, annunciando che, in assenza di un'apertura delle trattative, nei primi giorni di aprile saranno decise ulteriori azioni di protesta., segretario generale della Uilm, ha ribadito l'importanza della vertenza: "Durante la pandemia abbiamo lavorato per mantenere in piedi il Paese, ora chiediamo un giusto riconoscimento., in linea con altri settori, ma Federmeccanica continua a ignorare le nostre istanze". Palombella ha anche criticato l'atteggiamento del governo, sottolineando che "le giornate di sciopero non sono una scampagnata, ma una lotta per il diritto a un lavoro dignitoso".Anche la leader della Cisl,, ha definitodi Federmeccanica di trattare: "Il contratto collettivo è essenziale per adeguare i salari al costo della vita e migliorare le condizioni di lavoro. Ignorare le richieste sindacali significa mortificare la dignità di chi contribuisce alla crescita del Paese"., segretario generale della Fiom Cgil, ha accusato Federmeccanica di un atteggiamento antidemocratico: "Tutti parlano di bassi salari, ma. Non ci fermeremo finché non avremo il rinnovo del contratto".Infine,ha evidenziato che la vertenza non riguarda solo il salario, ma anche la transizione ecologica, le crisi industriali e il futuro delle imprese. "I lavoratori difendono l'Italia e la manifattura.".Con lo sciopero di oggi, i metalmeccanici lanciano un segnale chiaro: senza un contratto equo e una politica industriale solida, non c'è futuro per il settore e per l'economia italiana.