(Teleborsa) - Glicon 441 voti a favore, 173 contrari e 70 astensioni, affermando che il bilancio dell'anno prossimo dovrebbe concentrarsi su preparazione strategica e sicurezza, competitività economica e resilienza, sostenibilità, clima e mercato unico. Vogliono vedere ulteriori investimenti in ricerca, innovazione, imprese, salute, energia, migrazione, protezione delle frontiere, transizioni digitali e verdi, creazione di posti di lavoro e opportunità per i giovani.Nel testo adottato, gli eurodeputati chiedono undell'UE e finanziamenti per infrastrutture di trasporto a duplice uso. Chiedono un adeguato sostegno agli agricoltori e sottolineano anche l'importanza di attuare il Patto di asilo e migrazione. Il testo afferma che la resilienza economica e la sostenibilità dell'UE dipendono dall'aumento degli investimenti pubblici e privati, dall'aumento dell'innovazione, dalla riduzione del divario di competenze e dall'incremento della produzione industriale in Europa.Tra le altre priorità di investimento, le linee guida chiedono un, ai programmi educativi e culturali per dare potere ai giovani e al corretto utilizzo dei fondi UE, nel rispetto dello stato di diritto.I deputati sottolineano inoltre la necessità di risorse sufficienti, dato il calo improvviso dei finanziamenti internazionali, e promettono un. Sono preoccupati che il rimborso dei costi di prestito del piano di ripresa NextGenerationEU non debba comportare una riduzione dei programmi e dei fondi UE.Infine, mentre il bilancio 2026 ha una flessibilità limitata, in quanto è il, i deputati sostengono che, in mezzo a significativi cambiamenti geopolitici e al peggioramento degli effetti dei cambiamenti climatici, il bilancio UE rimane fondamentale per garantire stabilità agli europei, sostenere le politiche consolidate e fornire priorità strategiche come la difesa e la sicurezza.Ladovrebbe presentare la sua proposta per il bilancio dell'anno prossimo a. I negoziatori del Parlamento useranno le linee guida come base per le loro discussioni con il Consiglio e la Commissione. Il bilancio deve essere concordato tra il Consiglio e il Parlamento entro la fine di quest'anno.