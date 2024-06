Sogefi sale in Borsa su dividendo straordinario che vale un terzo del titolo

Sogefi

Intesa Sanpaolo

Sogefi

(Teleborsa) -per, società quotata su Euronext STAR Milan e operante nel settore della componentistica per auto (fa parte del gruppo CIR), dopo che il CdA ha deliberato di proporre all'ass(per un importo complessivo stimato di 110 milioni di euro) dopo la cessione divisione Filtrazione."Sogefi ha anticipato l'intenzione di valutare un dividendo straordinario in occasione dell'annuncio di vendita della divisione Filtrazione (per un corrispettivo in contanti di 331 milioni di euro, di cui la metà da utilizzare per ridurre il debito) - scrivono gli analisti di- Pur sotto l'indicazione preliminare, la distribuzione straordinaria, pari a, appresenta ancora undi Sogefi".Si muove al rialzo, che, con un. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,877 e successiva a 3,042. Supporto a 2,712.