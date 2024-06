"Un Campione in Famiglia", il tour di Cattolica fa tappa a Jesolo

(Teleborsa) - La nuova tappa dell'edizione 2024 di– tour itinerante diper promuovere stili di vita sani e sostenibili – sabato 22 giugno, a partire dalle ore 10, farà tappa a Jesolo in Piazza Aurora. Ad accogliere giovani e famiglie della città ci saranno tre atleti che hanno fatto la storia dello sport azzurro:insieme aresponsabile Marketing di Generali Italia e Cattolica e, responsabile Distribution di Cattolica, presenti anche alcuni agenti della Rete. Il tour – che ad oggi ha coinvolto complessivamente più di un migliaio di famiglie italiane e innumerevoli società e associazioni sportive – toccherà, nei prossimi mesi, altre quattro città lungo tutta la Penisola.Obiettivo dell'iniziativa, in partnership con lae con il patrocinio delle istituzioni locali, è favorire una socialità condivisa all'interno delle comunità locali, tra i giovani e le loro famiglie, attraverso la pratica sportiva, il gioco e altre attività di carattere ludicoall'interno della Piazza, verrà allestito un vero e propriodotato di un campo da tennis, un mini campo da calcio,e un campo da pallavolo, dove Adriano Panatta, Ciccio Graziani e Andrea Lucchetta coinvolgeranno per l'intera mattinata i presenti in gare e partite, una zona riservata a spettacoli di magia e truccabimbi e un'area con animazione dove i partecipanti, coinvolti anche dalla Rete agenziale di Cattolica, potranno cimentarsi in giochi di coordinazione e motricità, sfidarsi in vere e proprie gare e assistere a momenti di intrattenimento e di animazione.l tour, che ha come, è strutturato in: dopo quella di Verona, Bari, Viterbo, Brescia e Jesolo saranno toccate le città di Asti, L'Aquila e Campobasso, con l'obiettivo di promuovere attraverso lo sport e il divertimento, socialità condivisa e uno stile di vita sano e partecipativo all'interno di ciascuna comunità.L'evento è stato pensato perresa concreta da una rete agenziale attiva in tutta Italia, dalle grandi province ai centri minori del Paese.